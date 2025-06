Riarmo Nato l’Italia tratta Sì del Governo ad aumentare le spese ma il 5% del Pil è ritenuto troppo alto

Roma, 12 giugno 2025 – "Ora siamo al sicuro, ma tra tre o cinque anni potremmo non esserlo più". Parola di Mark Rutte, segretario generale della Nato, che avverte: il rischio di un'unica minaccia impone di rafforzare la difesa europea. Con la crescente tensione globale, l'Italia si trova di fronte a scelte decisive per garantire la propria sicurezza futura, anche a costo di aumentare le spese militari. La sfida è aperta: come reagirà il nostro Paese?

Roma, 12 giugno 2025 – “Ora siamo al sicuro, ma tra tre o cinque anni potremmo non esserlo più”. Parola di Mark Rutte, segretario generale della Nato, ieri a Roma per il summit dei ministri degli Esteri del Weimar+ e per un faccia a faccia con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. L’analisi del leader olandese è da allarme rosso: “La Russia potrebbe muoversi contro il territorio Nato entro il 2030, non possiamo farci trovare impreparati”. Mira a un riarmo kolossa l, un aumento delle spese militari del 400%: il 5% del Pil in tempi da definirsi. Questione di difesa, ma anche di rilancio industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riarmo Nato, l’Italia tratta. Sì del Governo ad aumentare le spese, ma il 5% del Pil è ritenuto troppo alto

Il conto nascosto della corsa al riarmo lo paga il clima: con l’aumento delle spese militari Nato 200 milioni di tonnellate di CO2 all’anno in atmosfera - L'aumento delle spese militari legate al riarmo europeo sta avendo un impatto devastante sul clima, con circa 200 milioni di tonnellate di CO2 in più nell'atmosfera ogni anno.

Con il sostegno di Giorgia #Meloni, il segretario generale della NATO, Mark #Rutte, vuole trascinare l'Italia in una folle corsa al #riarmo, portando al 5% del PIL la #spesamilitare. Significa 132 miliardi di euro all'anno in armi, missili, carri armati e tecnologie be

Saranno settimane di dura battaglia contro la follia del Riarmo fra Europa e vertice Nato: non possiamo permettere a Meloni di dire sì a spese record in armi in Italia mentre non si fa nulla su stipendi e carovita, mentre si taglia la sanità. Oggi ero a Bruxelles, do

