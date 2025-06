Riapre sabato la Conad di Sant' Alvise a Venezia

Sabato 14 giugno, il rinnovato punto vendita Conad di Sant'Alvise a Venezia riapre le sue porte, accogliendo i clienti con un restyling moderno e funzionale. Dopo due settimane di lavori, l’inaugurazione sarà un evento speciale, con la presenza di figure di spicco come l’amministratore di Cia-Conad, Luca Panzavolta, e l’assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga. Don... Un'occasione imperdibile per riscoprire il gusto e la qualità di sempre, in un ambiente più accogliente e innovativo.

Dopo due settimane di chiusura per lavori di restyling interni, sabato 14 giugno si terrĂ il taglio del nastro del rinnovato punto vendita Conad di Sant'Alvise a Venezia. All'inaugurazione saranno presenti l'ad di Cia-Conad, Luca Panzavolta, e l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga. Don. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Riapre sabato la Conad di Sant'Alvise a Venezia

