Riapre la casa di Galileo | lusso e storia in centro a Padova

Riapre la casa di Galileo, un tesoro tra storia e lusso nel cuore di Padova. Domus Asteria Galilei non è solo un luogo ricco di fascino, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, dove passato e presente si incontrano in un abbraccio unico. Un’occasione imperdibile per scoprire le radici di uno dei più grandi geni della scienza. Preparati a lasciarti sorprendere e a vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore della città.

Che Padova sia una città che cammina sul filo della storia lo sapevamo. Ma oggi, a riportarci a spasso nel tempo è Domus Asteria Galilei: la storica residenza di via del Santo, che tra il 1592 e il 1610 fu il buen retiro del padre della scienza moderna, ha riaperto le sue porte in grande stile.

