Riapre centro di medicina iperbarica per il trattamento di patologie complesse

Un passo importante verso il benessere della comunità salentina: il centro di medicina iperbarica nel Vito Fazzi di Lecce riapre, offrendo trattamenti avanzati e innovativi per patologie complesse. Questa struttura strategica, frutto di un’efficiente collaborazione tra esperti del settore, rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio, garantendo cure all’avanguardia e un supporto decisivo per molti pazienti. La rinascita di questo centro segna un nuovo capitolo di speranza e progresso biomedicale.

LECCE – Un servizio terapeutico strategico a disposizione del territorio: riapre il centro di medicina iperbarica nel Dea del Vito Fazzi di Lecce. La struttura, afferente al dipartimento di Anestesia e rianimazione guidato da Giuseppe Pulito, gestita in collaborazione con Luciana Mascia.

