Se viaggiate verso Napoli Campi Flegrei, tenete presente che RFI sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria nella stazione. Questi interventi, volti a migliorare sicurezza e affidabilità , comportano modifiche temporanee alla circolazione dei treni. Restate aggiornati sulle novità per pianificare al meglio il vostro viaggio e garantire spostamenti senza sorprese. Perché la qualità del servizio passa anche dalla corretta comunicazione.

RFI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA STAZIONE DI CAMPI FLEGREI, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI. Proseguono le attività di manutenzione straordinaria nei principali nodi ferroviari della Campania. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi nella stazione di Napoli Campi Flegrei che riguardano il rinnovo completo del fascio binari, delle rotaie e della massicciata. Per gli interventi . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - RFI, lavori nella stazione di Campi Flegrei. Modifiche alla circolazione dei treni

