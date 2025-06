Retegui Juventus non tramonta questa opzione per l’attacco | l’Atalanta apre alla cessione serve questa offerta Il prezzo

In un mercato in continua evoluzione, la Juventus non abbandona l’ipotesi Retegui per rinforzare l’attacco. L’Atalanta, infatti, apre alla cessione del suo centravanti, ma a condizione di ricevere un’offerta congrua. Il nome del giovane e promettente attaccante argentino resta in cima alle preferenze bianconere, pronto a entrare nella lista delle possibili grandi operazioni di mercato. La vera domanda è: quale sarà la cifra giusta per convincere l’Atalanta?

Retegui Juventus, non tramonta questa opzione per l'attacco: l'Atalanta apre alla cessione del centravanti, ma serve questa offerta. Il prezzo. Tra i nomi sondati dal mercato Juventus per rinforzare il reparto offensivo c'è anche Mateo Retegui, capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A. Il suo nome, come raccontato questa mattina dal Corriere dello Sport, resta sullo sfondo ma è pronto a balzare in pole position con il giusto incastro. Il tavolo delle trattative per il centravanti dell'Atalanta si apre con una puntata da 40-45 milioni di euro.

Repubblica - Juve su Retegui e Tavares Segnala tuttojuve.com: Come riporta Repubblica, Milan e Juventus si starebbero sfidando per Retegui che costa sui 55 milioni, lá Juventus deve però definire il futuro di Vlahovic.