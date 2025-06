resta il vuoto normativo ora tocca al parlamento a luglio il testo in senato

Il vuoto normativo sul fine vita in Italia è ormai evidente, lasciando spesso famiglie e pazienti in bilico tra decisioni delicate e incertezze legali. Mentre la legge regionale della Toscana ha già permesso a qualcuno di scegliere con dignità, ora tocca al Parlamento agire con urgenza. A luglio, il Senato discuterà un testo fondamentale: il futuro delle normative sul fine vita. È arrivato il momento di scrivere una legge chiara e umana.

Il 17 maggio il 63enne Daniele Pieroni, malato senza scampo di Parkinson, ha premuto di propria sponte il pulsante che gli ha procurato la morte sotto controllo del personale sanitario ai sensi della legge regionale della Toscana. E caso vuole che il 17 luglio, due mesi dopo la sua morte, l’Aula del Senato inizierà l’esame della legge sul fine vita, che il Parlamento a questo punto è chiamato ad approvare per non incorrere nella prossima sentenza fissata per dopo la pausa estiva dalla Corte Costituzionale: che potrebbe dare un sostanziale il via libera alla legge toscana, che recepisce pedissequamente tutte le prescrizioni disposte dalla Consulta sin dal 2019 in tema di diritto costituzionale all’accesso "universale ed equo" alle cure palliative e al suicidio medicalmente assistito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net