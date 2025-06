Resident Evil Requiem potrà essere giocato in due modi

Resident Evil Requiem rivoluziona l’esperienza di gioco offrendo la possibilità di alternare tra visuale in prima e in terza persona, una novità che promette di coinvolgere ancora di più i fan della saga. Durante le anteprime del Summer Game Fest 2025, questa funzione, facilmente accessibile dal menu di pausa, ha catturato l’attenzione degli appassionati, aprendo nuove prospettive di immersione e strategia. Scopriamola insieme, esplorando tutte le sue potenzialità.

Durante le prime sessioni di prova riservate alla stampa in occasione del Summer Game Fest 2025, è stato confermato che Resident Evil Requiem, nuovo capitolo della celebre serie horror di Capcom, includerà la possibilità di alternare tra visuale in prima e in terza persona. La funzione è accessibile direttamente dal menu di pausa.

