Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di gloria, e questa volta il protagonista è Kevin De Bruyne, la stella che illumina il firmamento azzurro. Con entusiasmo e passione, il club partenopeo amplia il proprio orizzonte con un colpo da maestro, consolidando un’estate che resterà impressa nella storia. Oggi, tra visite mediche e firme ufficiali, il sogno diventa realtà: l’avventura del Napoli si arricchisce di una luce ancora più brillante.

"> Il Napoli si regala una stella. Oggi è il giorno dell’approdo ufficiale di Kevin De Bruyne nel mondo azzurro. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il fuoriclasse belga è atteso questa mattina a Roma per le visite mediche e la firma del contratto negli uffici della FilmAuro. Un colpo sensazionale, che impreziosisce un’estate già memorabile per il club di Aurelio De Laurentiis, reduce dal quarto Scudetto della sua storia. L’accordo tra le parti è stato perfezionato nelle ultime ore: biennale con opzione per un terzo anno, 6 milioni di euro netti a stagione, più un bonus alla firma da 10 milioni, secondo quanto riferito da Azzi su la Repubblica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Il Napoli si regala una stella”

