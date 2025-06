Reprimere devastazioni pro clandestini violenti per i dem è attentato alla democrazia

In un clima di tensione crescente, le tensioni tra politica e sicurezza si fanno sempre più intense negli Stati Uniti. Mentre alcuni accusano Trump di minaccia alla democrazia, altri minimizzano gli scontri e adottano misure drastice come il coprifuoco. Qual è la verità dietro queste decisioni e come si inseriscono nel quadro di una nazione in fermento? Continua a leggere per scoprire i retroscena di questa intricata vicenda.

Anziché pensare ai facinorosi, i democratici Usa accusano Trump di attentare alla democrazia per aver inviato i soldati. Definiti «inutili» dal sindaco di Los Angeles che, pur di attaccare la Casa Bianca, minimizza gli scontri. Allora perché ha imposto il coprifuoco?. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Reprimere devastazioni pro clandestini violenti per i dem è «attentato alla democrazia»

Un presidente che manda la Guardia Nazionale a reprimere le proteste locali a Los Angeles non agisce come un uomo che crede nella democrazia. Eppure, è precisamente questo che ha fatto Donald Trump: ha dispiegato le truppe federali, malgrado le prote

