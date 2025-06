Replica La forza di una donna in streaming puntata del 12 giugno | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi con “La forza di una donna” (Kad?n), la soap turca che conquista il pubblico. La puntata del 12 giugno mette in scena tensioni scolastiche e conflitti familiari intensi, tra Bora, Musa e Jale. Una decisione sconvolgente si fa strada: Jale annuncia il divorzio, svelando le sue fragilità. Rivedi l’intera puntata in streaming su Video Mediaset e scopri come le protagoniste affrontano le sfide della vita con coraggio e determinazione.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12 giugno – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna l'ennesima lite a scuola provocata da Bora fa riemergere i conflitti tra i genitori, Musa e Jale. Quest'ultima, non sentendosi a suo agio nel ruolo di madre, annuncia di voler divorziare.

