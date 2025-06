Renato Veiga saluta la Juve | Un piacere e un onore rappresentare questo enorme club fino alla fine Il VIDEO e il messaggio commovente | spunta quella richiesta dei tifosi

Renato Veiga, ex difensore della Juventus, saluta con emozione i tifosi bianconeri in un video dedicato. Con parole piene di gratitudine e affetto, Veiga esprime il suo onore nel rappresentare questo grande club, lasciando un messaggio che ha commosso tutti. La sua dedica segna un arrivederci, sperando che non sia un addio definitivo, ma solo un arrivederci...

Renato Veiga ha salutato ufficialmente la Juve tramite i propri canali social. Il difensore, che non è stato rinnovato dai bianconeri ed è tornato al Chelsea con cui non parteciperà al Mondiale per Club, ha salutato così i tifosi bianconeri. La speranza dei tifosi è che non sia un addio ma solo un arrivederci. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Renato Veiga (@renatoveiga95) PAROLE – «Fino al 30 maggio, ultimo giorno di contratto con la Juventus, è stato un piacere e un onore assoluto rappresentare questo enorme club! Grazie a tutti.

Renato Veiga Juve, il Chelsea spara altissimo! Futuro già segnato per il difensore portoghese? Cosa succede - Renato Veiga potrebbe essere ai titoli di coda con la Juventus. Il giovane difensore portoghese, attualmente in evidenza, è finito nel mirino del Chelsea, che è pronto a fare un'offerta alta.

Perché il Chelsea non ha lasciato Renato Veiga alla Juventus? Si legge su tuttojuve.com: Eppure c'è stata la decisione, da parte dei Blues, di non lasciarlo nemmeno a disposizione della Juventus.