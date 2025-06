Relazioni precoci e legge sul consenso | cosa dice davvero e perché è importante conoscerla

Il tragico caso di Martina Carbonaro ha riacceso il dibattito sulla legge sul consenso e le relazioni precoci in Italia. È fondamentale conoscere cosa dice realmente la normativa per capire come proteggerci e prevenire altri drammi. In questo articolo, esploreremo i punti chiave della legge e il perché siano così importanti, affinché tutti possano essere consapevoli dei rischi e delle tutele esistenti.

Il tragico caso di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola (Napoli) uccisa dal suo ex fidanzato, ha riavviato un acceso dibattito pubblico sulla tutela dei minori e sull'età del consenso in Italia.Durante gli Stati Generali sull'ambiente a Napoli, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha suscitato polemiche parlando della giovane e del suo fidanzamento iniziato a 12 anni.

Il ventenne si appartò con l’adolescente nella stazione: “Sembrava più grande”. Ma il consenso a quell’età è irrilevante Vai su Facebook

L’Iraq vuole abbassare l’età del consenso sessuale a 9 anni. «È stupro infantile legalizzato»; L'Iraq approva una legge che renderebbe legale il matrimonio infantile; Malaysia, Kuala Lumpur: sono la povertà , le leggi e le tradizioni le cause dei matrimoni infantili.

