Il 11 giugno, l’Amministrazione Comunale di Reino e APS-ETS Universitas Terrae Reginae hanno unito le forze per commemorare un passato ricco di storia e coraggio. A pochi giorni dalla celebrazione dedicata a Giacomo Matteotti, un nuovo evento ha ricostruito con emozione le vicende di Reino e delle valli del Sannio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio nel tempo volto a preservare la memoria di quegli anni cruciali, che si conclude con un invito alla riflessione condivisa.

L'Amministrazione Comunale di Reino e APS-ETS Universitas Terrae Reginae hanno realizzato l'11 giugno -a meno di un mese dalla Commemorazione dedicata a Giacomo Matteotti- un altro evento storico-culturale molto ben riuscito per vasta partecipazione e per alto livello qualitativo. L'evento, incentrato su quanto avvenne a Reino e nei paesi vicini nella Seconda Guerra Mondiale, si è aperto con una cerimonia in onore dei Caduti presso il monumento ad essi dedicato, con l'intervento di autorità militari provinciali e regionali dell'esercito e dell'arma dei carabinieri. Una seconda fase ha riguardato la presentazione della Mostra "REINO E LE VALLI DEL SANNIO NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE", nella quale i curatori di essa, Gen.