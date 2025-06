Reijnders | Giocare a San Siro è stato un sogno | Milan nel cuore per sempre

Tornare a giocare a San Siro con il Milan nel cuore per sempre: un sogno diventato realtà per Tijjani Reijnders. Il centrocampista, recentemente ceduto al Manchester City, ha condiviso sui social i suoi emozionanti saluti ai tifosi rossoneri, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tutto il mondo milanista. Un arrivederci e non un addio, perché le emozioni sono destinate a rimanere vive.

Tijjani Reijnders, centrocampista ceduto ieri dal Milan al Manchester City, ha pubblicato i suoi saluti al mondo rossonero su 'Instagram'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Reijnders: “Giocare a San Siro è stato un sogno: Milan nel cuore per sempre”

Giocare a San Siro è stato un sogno. D'ora in poi porterò il Milan nel cuore e sarò per sempre un rossonero. Vai su X

Questa sera a San Siro salutate Tijjani Reijnders, perché, verosimilmente, sarà la sua ultima partita con la maglia del Milan ? Vai su Facebook

