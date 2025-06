Regista e attrici di fama | svelati i protagonisti del Lecco Film Fest

Regista e attrici di fama internazionale svelano i protagonisti della sesta edizione del Lecco Film Fest! Tra ospiti di punta come Mario Martone, l’evento promette di essere un crocevia di talento e innovazione nel mondo del cinema italiano e non solo. Dal 3 al 6 luglio, Lecco si trasformerà in un palcoscenico vibrante di anteprime, incontri e emozioni. Non resta che scoprire quali sorprese ci riserveranno questi giorni di grande cinema!

Mario Martone, regista tra i più significativi del panorama italiano e internazionale, è tra gli ospiti più attesi della sesta edizione del Lecco Film Fest - promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla fondazione Ente dello spettacolo - che si terrà a Lecco dal 3 al 6 luglio.

