Regione Toscana stanzia 120.000 euro per promuovere nelle scuole la cultura della legalità

Firenze, 12 giugno 2025 – La Toscana si impegna a costruire cittadini responsabili e consapevoli con un investimento di 120.000 euro destinato a promuovere la cultura della legalità nelle scuole. Con questa iniziativa, la Regione rafforza il ruolo dell’educazione civica, offrendo opportunità concrete agli studenti di approcciarsi ai valori fondamentali della cittadinanza attiva e del rispetto delle regole. Un passo deciso verso un futuro più giusto e consapevole.

Firenze, 12 giugno 2025 - Con una delibera presentata in giunta dall’assessore alla cultura della legalità, Stefano Ciuoffo, la Giunta regionale ha disposto l’emissione di un bando che prevede l’erogazione di contributi per un totale di 120.000 euro. Le risorse, viene spigato dalla Reginoe Toscana, sono destinate a finanziare iniziative e progetti sui temi della legalità, dell’impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana, con attività da realizzarsi dal 1°settembre 2025 al 31 agosto 2026. “Siamo convinti – affermano il presidente Eugenio Giani e l’assessore Stefano Ciuoffo in una nota – che i giovani siano l’architrave di una società che si fonda sui diritti e sul rispetto della legalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it