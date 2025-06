Regione condannata | incidente col cinghiale automobilista risarcito

In un caso che fa riflettere sulla sicurezza stradale e la tutela della fauna, una regione è stata condannata a risarcire un automobilista coinvolto in un incidente con un cinghiale. La sentenza evidenzia come misure preventive, come barriere o segnaletica adeguata, possano fare la differenza nel prevenire tragedie simili. Un monito importante per enti e amministrazioni: prevenire è sempre meglio che curare.

Follo (La Spezia), 12 giugno 2025 – "L'attraversamento del cinghiale avrebbe potuto e dovuto essere più efficacemente impedito mediante l'installazione di un guardrail che avrebbe costituito una barriera artificiale idonea a limitare gli spostamenti della fauna e a evitare l'accesso dell'ungulato alla carreggiata; o, quantomeno, dalla apposizione di cartelli di pericolo indicanti specificamente la possibile presenza di cinghiali". Non solo: in ragione delle caratteristiche del tratto stradale, situato in un centro abitato, la Regione avrebbe potuto e dovuto richiedere "ulteriori adempimenti rispetto alle misure di controllo adottate" per la gestione della popolazione di cinghiali sul territorio.

Investe un cinghiale a Cingoli, ottiene 34.000 euro di risarcimento. La Regione Marche condannata dalla Corte d’Appello a 13 anni dell’incidente Secondo corriereadriatico.it: CINGOLI Investe un cinghiale e nell’incidente riporta ferite gravi, a oltre 13 anni dal fatto i giudici dorici hanno condannato la Regione al pagamento dei danni, quantificati in circa 34.