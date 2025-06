Reggiolo condannato per droga finisce in cella

Un episodio che scuote la tranquillità di Reggiolo: un uomo di 62 anni, coinvolto in un maxi traffico di droga, finisce in cella dopo una lunga battaglia giudiziaria. La sua vicenda riaccende il dibattito sulla lotta alla criminalità e sull’efficacia delle misure di sicurezza. La sua condanna rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti, sottolineando come la giustizia sia pronta a fare la sua parte per tutelare la comunità.

Reggiolo (Reggio Emilia), 12 giugno 2025 – Quattro anni fa era stato arrestato in quanto in un casolare, in sua disponibilità a Reggiolo, erano stati trovati quaranta chili di cocaina e altrettanti di hashish, venendo poi arrestato due anni dopo per un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, di 62 anni e residente a Reggiolo, è stato condannato lo scorso anno a sette anni e quattro mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici perpetua e interdizione legale durante la pena. Avendo al Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso, la sentenza è divenuta esecutiva una settimana fa, facendo emettere l’ordine di esecuzione per la carcerazione, eseguito ieri dai carabinieri della caserma reggiolese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, condannato per droga finisce in cella

Reggiolo, condannato per droga finisce in cella; Droga a fiumi, duro colpo alla ‘Ndrangheta: condanne per oltre tre secoli. VIDEO; Casalgrande, condannato per droga e armi finisce in carcere.

Debito di droga finisce nel sangue, 35enne viterbese condannato a 4 anni e 8 mesi Secondo ilmessaggero.it: Debito di droga finisce nel sangue, 35enne viterbese condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere per tentato omicidio.