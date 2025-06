Refund di playstation | sviluppatori delusi per il gioco più controverso del 2025

Il lancio di MindsEye, il nuovo sparatutto di Build a Rocket Boy, ha generato un Vesuvio di critiche e delusioni tra gli sviluppatori e i giocatori. Problemi tecnici e reazioni negative hanno messo in discussione il futuro del gioco, portando molti a chiedersi se il supporto e i rimborsi di PlayStation potranno risollevare la situazione. In questo approfondimento, analizziamo le principali ...

Il lancio di MindsEye, nuovo sparatutto in terza persona sviluppato da Build a Rocket Boy, ha suscitato numerose controversie e critiche fin dal giorno della sua uscita, avvenuta il 10 giugno 2025. La fase di debutto del gioco si è contraddistinta per problemi tecnici e risposte negative da parte della comunitĂ , mettendo in discussione la sua capacitĂ di recupero nel medio termine. In questo approfondimento vengono analizzate le principali criticitĂ emerse e lo stato attuale del titolo. perchĂ© MindsEye è al centro delle polemiche. problemi di performance e bug alla partenza. MindsEye ha mostrato fin dai primi momenti una serie di bug e glitch che hanno compromesso l’esperienza di gioco. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it