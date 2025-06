Referendum Meloni | Sinistra non mi sorprende se perde c’è sempre problema di democrazia

Il referendum dell'8 e 9 giugno ha acceso un vivace dibattito politico, evidenziando le tensioni tra maggioranza e opposizione. Mentre la sinistra proclama trionfi ingannevoli, la realtà dei numeri smentisce queste affermazioni, sollevando interrogativi più profondi sulla salute della democrazia italiana. La polarizzazione aumenta, ma una cosa è certa: il confronto aperto e trasparente deve rimanere il cuore della nostra discussione democratica.

(Adnkronos) – "Abbiamo un'opposizione che non solo dichiara vittoria anche senza aver raggiunto il quorum, ma che proclama trionfante che la Meloni è stata sconfitta perché il numero di chi ha votato sì" al referendum dell'8 e 9 giugno "è superiore ai voti che il centrodestra ha raccolto alle politiche, cosa peraltro non vera". Così .

Il referendum della CGIL è stato sconfitto. Punto. La sfida ora è costruire l’alternativa su stipendi, tasse, sicurezza. Meloni va sconfitta con la realtà , non con l’ideologia. La mia intervista a Repubblica Vai su Facebook

Meloni critica l’opposizione dopo il referendum e commenta la reazione della sinistra ai risultati Secondo gaeta.it: Giorgia Meloni è intervenuta durante la celebrazione del 25° anniversario di Libero quotidiano, ...