Referendum | Meloni non vero che voti superiori a quelli di cdestra a politiche

Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Qui abbiamo una opposizione che proclama trionfante che Meloni è stata sconfitta” al referendum “perché il numero di chi ha votato è superiore ai voti che il centrodestra ha raccolto alle politiche, cosa peraltro non vera. C’è stato addirittura chi ha detto che loro sapevano benissimo che non sarebbe mai stato raggiunto il quorum e quindi non è una sconfitta. Però, perdonatemi, se sapevate che non avreste mai raggiunto il quorum perché ci avete fatto spendere 400 milioni di euro per organizzare il referendum? È tutto abbastanza curioso”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento con la celebrazione del 25esimo anniversario del quotidiano ‘Libero’ in corso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it