Referendum Meloni | La sinistra non mi sorprende quando perde c' è sempre un problema di democrazia

Referendum Meloni: la reazione della sinistra al risultato non sorprende, perché spesso vede la vittoria come trionfo della democrazia e la sconfitta come un problema di legittimità. Questa mentalità non fa che alimentare divisioni e dubbi sulla reale tenuta democratica. La vera sfida è capire come superare queste contraddizioni per rafforzare il dialogo e la fiducia tra tutte le componenti politiche, perché solo così si può costruire una società più coesa e democratica.

"Devo confessare che la reazione della sinistra al risultato del referendum non mi ha sorpreso. Perché la sinistra ragiona sempre nello stesso modo. Se vince le elezioni di qualunque genere, allora è un trionfo della democrazia. Se perde le elezioni di qualunque genere, allora c'è un problema di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Referendum, Meloni: "La sinistra non mi sorprende, quando perde c'è sempre un problema di democrazia"

