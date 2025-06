Referendum | Meloni è stato sulle opposizioni e risultato è stato chiaro

Il referendum promosso da Meloni ha messo in luce un punto chiaro: le opposizioni hanno tentato di usare questa consultazione come uno strumento politico interno, lasciando poco spazio a un vero dibattito sui contenuti. La vittoria schiacciante con 232 voti a favore dimostra che l’orientamento degli italiani è stato netto e deciso. Ora, la domanda è: cosa significherà davvero questo risultato per il futuro del Paese?

Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Il punto centrale per me è che dall’inizio di questa vicenda io non ho capito il senso da parte dell’opposizione, della sinistra, di presentare dei referendum abrogativi di leggi che aveva fatto la sinistra, e dire che il referendum era un test contro il governo, perché a me invece pare che fosse solo una cosa interna alle opposizioni. Se volessimo dirla tutta, anche chi è andato a votare e ha votato ‘sì’ comunque ha votato contro leggi della sinistra, non contro leggi fatte da noi. Quindi cerchiamo di essere onesti, mi pare che si sia trattato di un referendum sulle opposizioni più che sul governo, e che tra l’altro il responso sia stato abbastanza chiaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum: Meloni, è stato sulle opposizioni e risultato è stato chiaro

In questa notizia si parla di: referendum - stato - opposizioni - meloni

Referendum, Magi attacca La Russa: “Inqualificabile. Si comporta da ultima carica dello Stato, non da seconda” - Riccardo Magi, segretario di +Europa e promotore del referendum, critica severamente Ignazio La Russa, definendolo "inqualificabile" per il suo comportamento, che secondo lui non rispecchia il prestigio del ruolo che ricopre.

Trasformare il referendum in una consultazione contro il Governo Meloni e' stato l’ennesimo e clamoroso autogol (a spese degli italiani) di Schlein, Conte, Landini e tutte le opposizioni. La bassa affluenza alle urne e il conseguente mancato raggiungimento Vai su Facebook

#TG2000 - Il giorno dopo il bilaterale #Meloni-#Macron. Opposizioni all’attacco #4giugno #Politica #Francia #Referendum #decretosicurezza #Senato #TV2000 #NEWS @tg2000it Vai su X

Referendum, Meloni: è stato su opposizioni e risultato chiaro; Referendum, Meloni: è stato su opposizioni e risultato chiaro; Referendum: Meloni, è stato sulle opposizioni e risultato è stato chiaro - LaPresse.

Referendum: Meloni, è stato sulle opposizioni e risultato è stato chiaro Secondo msn.com: "Il punto centrale per me è che dall'inizio di questa vicenda io non ho capito il senso da parte dell'opposizione, della sinistra, ...