Referendum Meloni | è stato su opposizioni e risultato chiaro

Il referendum di Meloni ha chiarito una cosa fondamentale: il dibattito politico si fa più acceso e diviso, ma il risultato è inequivocabile. Con 232 sì, lo scrutinio ha rivelato le vere proporzioni tra il governo e le opposizioni, lasciando poco spazio a fraintendimenti. È un momento di riflessione per tutti, perché l’esito non solo definisce le sfide politiche future, ma anche la direzione che il Paese sceglie di seguire.

Roma, 12 giu. (askanews) – “Dall’inizio della vicenda non ho capito il senso da parte della sinistra di proporre referendum abrogativi di leggi fatte dalla sinistra e dire che era un test sul governo. Mi sembra che fosse una cosa interna alle opposizioni. Mi sembra che sia stato un referendum sulle opposizioni più che sul governo e che l’esito sia stato abbastanza chiaro. Per la maggioranza non cambia nulla, per le opposizioni non so, noi andiamo avanti così”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Mario Sechi in collegamento per un evento organizzato a Milano dal quotidiano “Libero”, in occasione dei 25esimo anniversario della fondazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

