Referendum | Meloni commenti surreali opposizione dichiara vittoria senza quorum

Il referendum ha scatenato reazioni surreali: la sinistra festeggia senza quorum, sostenendo la vittoria come un trionfo, mentre non mancano commenti che mettono in discussione le regole democratiche. Un vero spettacolo di contraddizioni che apre una finestra sul clima politico attuale, fatto di dichiarazioni estreme e strategie polarizzate. Ma qual è il vero significato di tutto ciò per il nostro Paese?

Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Sul referendum devo confessare che la reazione della sinistra al risultato non mi ha sorpreso perché ragiona sempre nello stesso modo: se vince le elezioni di qualunque genere, allora è un trionfo della democrazia, se perde le elezioni di qualunque genere, allora c’è un problema di democrazia. E addirittura si mettono in discussione le regole della democrazia, avete visto anche in questi giorni con gli esponenti della sinistra che il giorno dopo il voto hanno dichiarato che adesso bisogna rivedere il quorum, bisogna abolirlo, eccetera”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento con la celebrazione del 25esimo anniversario del quotidiano ‘Libero’ in corso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum: Meloni, commenti surreali, opposizione dichiara vittoria senza quorum

