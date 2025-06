Referendum Meloni all’attacco dopo il voto | Una sciocchezza il quesito sulla cittadinanza

Il referendum sulla cittadinanza, bocciato dalla maggioranza degli italiani, ha suscitato forti reazioni politiche. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha esitato a definire il quesito “una sciocchezza”, criticando aspramente chi l’ha sostenuto. Ma cosa rivela questa bocciatura sul sentire popolare e sulla percezione delle questioni di cittadinanza nel nostro paese? È solo un episodio passeggero o un segnale di un cambiamento profondo?

“Una sciocchezza”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito il quesito sulla cittadinanza oggetto dell’ultimo referendum consultivo, bocciato dalla maggioranza degli elettori. La premier ha liquidato il tema senza mezzi termini, criticando duramente chi ha sostenuto la proposta. Secondo Meloni, «solo chi vive nei salotti eleganti e frequenta club esclusivi poteva immaginare che gli italiani avrebbero approvato un simile quesito». Una posizione che, ha detto, «denota anche un certo provincialismo, perché oggi molte persone vivono in un Paese per cinque anni e poi si trasferiscono altrove». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Referendum, Meloni all’attacco dopo il voto: “Una sciocchezza il quesito sulla cittadinanza”

