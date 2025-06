Referendum Europa guerra e spese per il riarmo | fateci votare su questi grandi temi e vedrete che il popolo risponde

Il referendum su Europa, guerra e spese per il riarmo rappresenta un’occasione fondamentale per ascoltare la voce dei cittadini. In un momento storico in cui la democrazia appare sfiduciata o distante, è importante chiedersi: i cittadini si sentono coinvolti o esclusi? La partecipazione democratica sta attraversando una fase di crisi, come dimostrano anche le basse affluenze alle Recenti consultazioni. È tempo di riflettere e ripristinare il ruolo centrale del popolo nelle decisioni che plasmano il nostro futuro.

Come sta la democrazia? Perché il popolo si sta allontanando dagli ingranaggi democratici? Perché appunto o si sente preso in giro oppure si sente escluso dalle grandi questioni L'istituto referendario sta bene o male, insomma? Diciamo che sta come stanno. le Europee, che pure non raggiunsero.

In questa notizia si parla di: popolo - referendum - europa - guerra

