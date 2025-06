Referendum Conte | Prospettiva complessa perché neppure tutti i sindacati si erano messi d’accordo sui 4 sì

Il referendum si presenta come un terreno complesso e ricco di sfumature, anche tra i sindacati stessi. Giuseppe Conte ha evidenziato come, sorprendentemente, anche gli attori tradizionalmente uniti non abbiano trovato un accordo unanime sui quattro quesiti sul lavoro. Una situazione che riflette le molteplici prospettive e le tensioni interne al mondo del sindacalismo. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro delle riforme?

“Sono rimasto molto sorpreso quando si sono dispiegate le varie posizioni, perchĂ© addirittura gli stessi sindacati non si erano messi d’accordo sui 4 benedetti sì “. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, durante il suo discorso al presidio organizzato dai precari della Rai in viale Mazzini, parlando della posizione dei vari sindacati sui quattro quesiti sul lavoro, lanciati dalla Cgil e presenti nel referendum del 8 e 9 giugno scorso. “Voi capite – continua Conte – che (il referendum) era giĂ nato in una prospettiva molto complessa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Conte: “Prospettiva complessa, perchĂ© neppure tutti i sindacati si erano messi d’accordo sui 4 sì”

