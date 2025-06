Referendum Conte | Abbassare il quorum al 33%

Il presidente del M5S Giuseppe Conte afferma: "Non sottovaluterei i 14 milioni di cittadini che sono andati a votare, però l’istituto del referendum va riformato e noi abbiamo una proposta. Per quanto riguarda il referendum abrogativo dobbiamo abbattere il quorum a un terzo, portandolo al 33%. Così anche chi è contrario, sarà motivato ad andare a votare". Una mossa strategica per rafforzare la partecipazione democratica e la legittimità delle decisioni popolari.

“Non sottovaluterei 14 milioni di cittadini che sono andati a votare, però l’istituto del referendum va riformato e noi abbiamo una proposta. Per quanto riguarda il referendum abrogativo dobbiamo abbattere il quorum a un terzo, portandolo al 33%. Così anche chi è contrario, sarà motivato ad andare a votare”. Così il presidente del M5S Giuseppe. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum, Conte: “Abbassare il quorum al 33%”

In questa notizia si parla di: referendum - quorum - conte - abbassare

Referendum, il mal di quorum dei quesiti: da 30 anni solo una volta raggiunta la soglia - Negli ultimi trent'anni, il quorum dei referendum ha rappresentato una sfida difficile, con solo una sporadica eccezione.

L’esito del referendum non è quello sperato ma 15 milioni di voti sono un punto di partenza: può esserci un alternativa a questa destra. Parto dai dati: l’affluenza si è fermata al 30% e per quanto non sufficiente a raggiungere il quorum in un contesto di general Vai su Facebook

Referendum. Malaguti (FdI): sinistra vuole cambiare regole del gioco, bisogna saper perdere https://lavocedelpatriota.it/referendum-malaguti-fdi-sinistra-vuole-cambiare-regole-del-gioco-bisogna-saper-perdere/… via @vocedelpatriota Vai su X

Referendum, Conte “Abbassare il quorum al 33%”; Referendum, la proposta di Conte: Portiamo il quorum al 33%; La proposta di Conte Abbassare il quorum del referendum al 33%.

Referendum, Conte “Abbassare il quorum al 33%” Scrive msn.com: ROMA (ITALPRESS) – “Non sottovaluterei 14 milioni di cittadini che sono andati a votare, però l’istituto del referendum va riformato e noi abbiamo una proposta.