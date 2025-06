referendum chiaro avanti col nostro lavoro meloni attacca la sinistra

A poche ore dal risultato del referendum su lavoro e cittadinanza, Giorgia Meloni torna a dire la sua, accusando il centrosinistra di aver trasformato la consultazione in un referendum contro il governo. Con fermezza e determinazione, la premier sottolinea l'importanza di affrontare i temi con onestà , lasciando intendere che il popolo ha parlato chiaro. La partita politica si infiamma, e il dibattito è più acceso che mai: la sfida continua.

A poche ore dal risultato del referendum su lavoro e cittadinanza, Giorgia Meloni torna ad attaccare il centrosinistra perché, sottolinea, "cerchiamo di essere onesti, mi pare si sia trattato di un referendum sulle opposizioni più che sul governo, e che tra l'altro il responso sia stato abbastanza chiaro". Nella maggioranza, assicura la premier intervenendo in videocollegamento con la celebrazione del 25esimo anniversario del quotidiano 'Libero' in corso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, "non cambia niente, noi andiamo avanti col nostro lavoro". Sul referendum, confessa quindi la presidente del Consiglio, "la reazione della sinistra al risultato non mi ha sorpreso perché ragiona sempre nello stesso modo: se vince le elezioni di qualunque genere, allora è un trionfo della democrazia, se perde le elezioni di qualunque genere, allora c'è un problema di democrazia. 🔗 Leggi su Iltempo.it