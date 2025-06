Referendum 8-9 giugno 2025 | il Gruppo del Partito Democratico di Arezzo ringrazia oltre 23.000 cittadini che hanno votato

Arezzo, 12 giugno 2025 – Il Gruppo del Partito Democratico di Arezzo desidera esprimere la propria gratitudine a oltre 23.000 cittadini che, nelle giornate del 8 e 9 giugno, hanno scelto di partecipare attivamente al referendum, dimostrando che la democrazia locale si rafforza grazie alla loro voce. In un momento di crescente disaffezione verso la partecipazione civica, il loro impegno rappresenta un esempio di forte senso di responsabilità e appartenenza.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Referendum 8-9 giugno 2025: il Gruppo del Partito democratico di Arezzo ringrazia oltre 23.000 cittadini che hanno votato «Il gruppo consiliare del Partito Democratico in Comune ad Arezzo desidera ringraziare gli oltre 23.000 aretini che, lo scorso 8 e 9 giugno, hanno scelto di recarsi alle urne per esprimere la propria opinione sul quesito referendario. In un contesto di crescente disaffezione verso la partecipazione democratica, questa affluenza rappresenta un segnale importante e significativo. Siamo naturalmente dispiaciuti che non sia stato raggiunto il quorum previsto dalla legge. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum 8-9 giugno 2025: il Gruppo del Partito Democratico di Arezzo ringrazia oltre 23.000 cittadini che hanno votato

In questa notizia si parla di: giugno - arezzo - gruppo - partito

Una cartolina per celebrare il 2 giugno: l'iniziativa ad Arezzo - In occasione della Festa della Repubblica, Poste Italiane ad Arezzo presenta la cartolina filatelica “2 giugno, festa che unisce”.

“ ” Venerdì 13 giugno alle 21,15 andrà in scena a San Giovani Valdarno lo spettacolo di Alessandro Giuseppe Tedesco per la regia di Manola Rosadini del gruppo teatrale Prestavoce. ?L’iniziativa Vai su Facebook

Il Pd sui referendum: Un grazie ai 23mila che hanno votato. La loro voce non va ignorata; Referendum: il PD di Arezzo ringrazia oltre 23.000 cittadini per la partecipazione; Lia Quartapelle ad Arezzo per il lancio del circolo Matteotti.

Lia Quartapelle ad Arezzo per il lancio del circolo Matteotti Segnala arezzonotizie.it: L'appuntamento è alla libreria Edison di piazza Risorgimento.