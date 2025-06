Reel di Prova musica da Spotify nelle Note e modifica griglia arrivano su Instagram

Instagram amplia le sue funzionalità con i nuovi Reel di prova, offrendo agli utenti la possibilità di condividere la musica ascoltata su Spotify direttamente nelle Note e di personalizzare le proprie griglie. Questa innovazione rende più semplice esprimere la propria personalità e creare contenuti coinvolgenti. Scopri come queste novità potranno rivoluzionare il modo di condividere musica e momenti speciali sulla piattaforma!

Instagram estende a tutti i Reel di Prova, mostra la musica che ascoltiamo su Spotify nelle Note e aggiunge la modifica della griglia.

