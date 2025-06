Record di lavoratori minorenni nel 2024 | Unicef denuncia il rischio infortuni

Nel 2024, il record di lavoratori minorenni in Italia – ben 80.991 tra i 15 e i 17 anni – solleva preoccupazioni crescenti sulla sicurezza e il rispetto delle normative. L’UNICEF denuncia un aumento allarmante di infortuni, con 18.825 casi nel 2023, tra cui sei tragedie mortali. È fondamentale intervenire immediatamente per proteggere i nostri giovani e garantire un futuro più sicuro. La questione richiede attenzione e azione concreta da parte di tutte le istituzioni.

Il 2024 registra il record di lavoratori minorenni: 80.991 tra i 15 ed i 17 anni. Le regioni con la percentuale più alta sono: il Trentino Alto Adige (21,63% della popolazione minorenne), la Valle D'Aosta (15,34%), l'Abruzzo (8,46%) seguiti da Marche (7,57%) Puglia (6,24%) e Sardegna (6,24%). Quanto alle denunce di infortunio dei lavoratori tra i 15 ed 17 anni il numero è salito dai 5.816 del 2020 ai 18.825 nel 2023. Sei gli infortuni mortali nella stessa fascia d'età nel quinquennio 2019-2023. Emerge dal 3° Report dell' Unicef presentato in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile che ricorre oggi.

