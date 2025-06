Recoba Inter il figlio può sbarcare in Italia | questo club lo osserva la situazione

Il nome Recoba torna a far sognare i tifosi nerazzurri, questa volta con il talento del figlio di Álvaro “Chino” Recoba, Jeremia. La sua possibile futura maglia potrebbe essere quella del Torino, che lo osserva da vicino in vista della prossima sessione di mercato. Un dado ancora tutto da lanciare, ma l'interesse è concreto e apre scenari emozionanti per il giovane promettente. Resta da scoprire se il suo destino sarà italiano o altrove.

