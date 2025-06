Rebus casa aumentano gli sfratti | Oltre 450 richieste in un anno

Negli ultimi dodici mesi, oltre 450 richieste di sfratto sono state presentate, un dato che riflette una realtà drammatica e spesso sottovalutata. Se da un lato i numeri parlano di un problema serio, dall’altro ci invitano a riflettere sulle cause profonde, come la morosità, e sul ruolo delle istituzioni nella tutela del diritto alla casa. Una questione che richiede attenzione immediata e azioni concrete per cambiare rotta.

"Al di là dei numeri è chiaro che lo sfratto è un momento terribile, specie quando riguarda persone che si trovano in condizioni particolari. La maggior parte dei provvedimenti è legata alla morosità. È su questo che bisognerebbe riflettere, visto che il problema della casa, negli ultimi anni, non è stato certo in cima ai pensieri dei sindaci o altre istituzioni". Gianni Ciccarelli, responsabile del Sunia Cgil, commenta così la reazione del 67enne che martedì – all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto – si è barricato in una casa di via Contini a Macerata, minacciandolo con una balestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rebus casa, aumentano gli sfratti: "Oltre 450 richieste in un anno"

Rebus casa, aumentano gli sfratti: Oltre 450 richieste in un anno; Il territorio e il disagio abitativo: Meno sfratti, ma la casa è un rebus.

Rebus casa, aumentano gli sfratti: "Oltre 450 richieste in un anno" Scrive msn.com: L’allarme del sindacato degli inquilini dopo il caso del 67enne barricato in casa con una balestra "Cifre sempre più elevate per gli affitti.