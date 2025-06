Re Carlo saluta Meryl Streep Kate Winslet e David Beckham a un evento al St James’s Palace

Giovedì sera, il Re Carlo ha brillato al St. James’s Palace, incontrando personalità di spicco come Meryl Streep, Kate Winslet e David Beckham in un evento di grande prestigio. Un’occasione speciale per celebrare i 35 anni della King’s Foundation, un impegno del sovrano nel sostenere cause nobili. Tra conversazioni e sorrisi, il monarca ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo di figura ispiratrice. Il futuro si costruisce così, con passione e dedizione.

Giovedì re Carlo ha ospitato un ricevimento di alto livello al St. James’s Palace di Londra. David Beckham, Meryl Streep, Kate Winslet, Stanley Tucci, Penny Lancaster e il conduttore televisivo britannico Alan Titchmarsh erano presenti per celebrare la cerimonia annuale di premiazione della King’s Foundation. Il sovrano ha fondato l’organizzazione 35 anni fa, nel 1990, quando era ancora principe di Galles, con l’obiettivo di sostenere le comunità in cui le persone, i luoghi e il pianeta possono coesistere in armonia. Beckham, ambasciatore della King’s Foundation, riceverà presto il titolo di cavaliere dal re per la sua carriera calcistica e per il suo contributo alla società britannica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Re Carlo saluta Meryl Streep, Kate Winslet e David Beckham a un evento al St. James’s Palace

