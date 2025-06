re carlo rovinati i piani di meghan markle e harry torna in inghilterra

Il duello tra i Sussex e la famiglia reale continua a scuotere i tabloid britannici. Mentre Meghan Markle tentava di delegittimare il Trooping the Colour, il suo piano è stato smontato e l’evento di gala è stato rinviato. Nel frattempo, Harry conferma il suo ritorno in Gran Bretagna, lasciando Re Carlo a dormire sonni tranquilli. La monarchia si prepara a celebrare il suo grande giorno: il 14 giugno, con un evento atteso da tutti.

