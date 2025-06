Re Carlo III cancro incurabile | William e Kate si stanno preparando

Le ultime notizie sul re Carlo III scuotono il panorama reale: affetto da un cancro incurabile, ma attualmente sotto controllo. Camilla Tominey, esperta reale, sottolinea che la salute del sovrano è stabile, pur con una prognosi difficile. Secondo fonti internazionali, potrebbe convivere con la malattia fino alla fine. Mentre William e Kate si preparano alle sfide future, il mondo osserva con preoccupazione e rispetto questa complessa situazione.

" Re Carlo III ¬†√® affetto da una forma di¬†cancro¬†incurabile". A riferirlo √® l‚Äôesperta reale Camilla Tominey che per√≤ precisa che "al momento la malattia √® tenuta sotto controllo".¬†In un approfondimento pubblicato dal Daily Telegraph e rilanciato da media internazionali, si legge: "Probabilmente morir√† con il cancro, non di cancro". La diagnosi della malattia¬†risale a febbraio 2024, dopo un intervento alla prostata per una condizione benigna. Durante il ricovero, i medici hanno riscontrato un‚Äôaltra anomalia, confermata poi come forma tumorale. Poi la situazione si √® fatta pi√Ļ seria. A¬†marzo¬†il sovrano ha interrotto nuovamente le attivit√† pubbliche a causa di forti effetti collaterali legati alle cure. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it