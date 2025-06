Re Carlo ha un tumore incurabile | cosa si vocifera su William e Kate e cosa succede ora

Le voci su Re Carlo, William e Kate infiammano il gossip internazionale: si parla di una diagnosi di cancro incurabile per il sovrano, ma con speranze di gestione. Mentre il mondo osserva in sospeso, le dinamiche familiari e le decisioni future diventano sempre più cruciali: cosa cambierà nell’assetto della Corona? In questo scenario incerto, il futuro della monarchia britannica rimane al centro dell’attenzione, tra rivelazioni e interrogativi irrisolti.

«Re Carlo III è affetto da una forma di cancro incurabile, ma al momento la malattia è tenuta sotto controllo». Parole che pesano come pietre, firmate da Camilla Tominey, una delle più accreditate voci del giornalismo britannico, in un articolo pubblicato sul Daily Telegraph e ripreso dai media internazionali, da Radar Online a Perez Hilton.

