Re Carlo e il ‘doppio compleanno’ ecco perché festeggia due volte

Re Carlo III, il monarca amato e rispettato, vive un ‘doppio compleanno’ che rende speciale il suo calendario. Mentre il pubblico celebra la tradizionale parata del Trooping the Colour, il sovrano festeggia anche il suo vero compleanno a novembre, creando un evento unico e significativo. Ma perché questa doppia ricorrenza? Scopriamo insieme il motivo di questa affascinante usanza reale.

(Adnkronos) – Re Carlo III festeggerà il compleanno questo fine settimana con la parata del Trooping the Colour, la cerimonia che si tiene a Londra il secondo sabato di giugno in occasione dell'anniversario della nascita del sovrano del Regno Unito. Tuttavia, Charles non è nato il 14 giugno, bensì il 14 novembre, giorno in cui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com