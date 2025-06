Raspadori Inter è lui l’alternativa a Bonny | svelato il piano dei nerazzurri

L'odierna analisi di La Repubblica svela il piano dei nerazzurri per il futuro dell’attacco: tra le alternative a Bonny, spunta il nome di Giacomo Raspadori del Napoli. Con Cristian Chivu alla guida, l’Inter punta a rafforzarsi, e il giovane attaccante potrebbe diventare la grande sorpresa di questa sessione di calciomercato. Tutti i dettagli su questa strategia intrigante che potrebbe cambiare le sorti della squadra.

Raspadori Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante del Napoli nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Tutti i dettagli. L'edizione odierna di La Reppublica fa il punto sulle mosse di calciomercato Inter dopo l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. In attacco un possibile obiettivo è infatti Giacomo Raspadori del Napoli. Una pista da seguire con grande attenzione soprattutto nel caso in cui Beppe Marotta non dovesse riuscire ad arrivare ad Ange Yoan Bonny del Parma per via della concorrenza. RASPADORI INTER – «Bologna, Lazio, Roma e Inter sono interessate a Giacomo Raspadori: l'attaccante potrebbe lasciare Napoli – ha voglia di giocare titolare dopo anni di impiego part-time – e tante squadre lo stanno corteggiando.

