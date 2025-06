Rapporti con Israele tensioni in Regione | Ora il riconoscimento della Palestina

In un contesto di crescente tensione nella regione, il governatore Eugenio Giani annuncia con decisione: preparerà una delibera di giunta per riconoscere lo Stato di Palestina e proporlo al Parlamento, coinvolgendo tutte le Regioni italiane. Un gesto che segna un passo importante nel delicato equilibrio geopolitico, suscitando reazioni e riflessioni sulla posizione dell’Italia in un conflitto così complesso. La sfida ora è trovare soluzioni di pace durature e condivise.

"Preparerò per lunedì prossimo la delibera di giunta per approvare in Consiglio regionale il riconoscimento dello Stato di Palestina, come proposta al Parlamento. E in un documento politico manderò la proposta a tutti e 20 i presidenti delle Regioni". L’annuncio del governatore Eugenio Giani arriva al termine di un’altra giornata di tensioni in consiglio regionale. All’ordine del giorno diverse mozioni sul delicatissimo tema del conflitto israelo-palestinese e i rapporti tra il governo Netanyahu e la Toscana. Una postura, quella del governatore uscente, che però non ha soddisfatto il M5s. Respinta al mittente la mozione della capogruppo Irene Galletti che chiedeva la sospensione di ogni collaborazione istituzionale tra la regione e il governo israeliano: "Il centrodestra ha votato contro - l’arringa di Galletti -, mentre il Pd non ha avuto inspiegabilmente il coraggio di approvarla, ritenendo di non potersi esprimere sulle evidenze di carattere genocida del governo israeliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapporti con Israele, tensioni in Regione: "Ora il riconoscimento della Palestina"

