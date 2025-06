Rapinano una collana d' oro da mille euro ad un ragazzo sul bus fermati tre 20enni | uno è in carcere

Un episodio di cronaca che scuote la comunità: tre giovani, coinvolti in una rapina con violenza su un autobus urbano, hanno lasciato dietro di sé un segnale forte. La Polizia di Stato, con prontezza e determinazione, ha individuato e fermato uno dei sospetti, portandolo davanti alla giustizia. La lotta contro la delinquenza giovanile prosegue con impegno, garantendo sicurezza e tranquillità per tutti.

La Polizia di Stato ha individuato e tratto in arresto uno dei tre giovanissimi indiziati di essere autori di una rapina commessa su un autobus di linea urbana nel mese di aprile. In particolare, i tre ventenni, in concorso tra di loro, nell’episodio citato, salivano su un autobus di linea. 🔗 Leggi su Parmatoday.it