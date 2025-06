Rapina violenta in pizzeria con bastoni e pistola fermato tunisino

Un tentato blitz violento scuote la tranquilla atmosfera locale: in una pizzeria, un tunisino armato di pistola e bastoni ha messo a ferro e fuoco la serata. Gli investigatori, già sul posto, continuano le indagini per identificare gli altri complici coinvolti. La città aspetta risposte certe, mentre si rafforza l’impegno per garantire sicurezza e giustizia.

Gli accertamenti degli investigatori proseguiranno per risalire all'identità degli altri individui che avrebbero partecipato al rapina.

