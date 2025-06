Rapina in villa a Cavallino nuova condanna per Radames Major | sei anni quattro mesi

Nuova condanna per Radames Major, noto come "Mario l'egiziano", ex della Mala del Brenta e figura inquietante del panorama criminale italiano. A 71 anni, il veterano delle vie di Giavera del Montello è stato condannato a sei anni e quattro mesi per una rapina in villa a Cavallino. La giustizia continua a fare il suo corso, ma la sua presenza nell'ambiente rimane un monito sulla persistenza del crimine.

