Raphael Gualazzi in concerto al ' Peschi Jazz 2025'

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile con Raphael Gualazzi, il talentuoso cantautore e musicista che incanterà il pubblico di Peschi Jazz 2025. Sabato 6 settembre alle 21.30, in piazza Pertini, la scena si illuminerà con il suo stile unico e raffinato. L’ingresso è libero: non perdere l’occasione di ascoltare dal vivo uno dei talenti più apprezzati della musica italiana, pronto a sorprendere e emozionare.

In occasione del 'Peschi. Jazz 2024', sabato 6 settembre alle 21.30 in piazza Pertini arriva Raphael Gualazzi. L'ingresso è libero. Rapahel Gualazzi. Classe 1981, è cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore. Dopo gli studi classici al Conservatorio ha sempre sperimentato.

