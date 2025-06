Ranieri rifiuta la Nazionale per amore della Roma | pioggia di critiche ma al cuor non si comanda

Claudio Ranieri, noto per il suo amore incondizionato per la Roma, ha scelto di rifiutare la nazionale, nonostante le critiche piovessero da ogni lato. Come Enrico di Borbone, che rinunciò alla fede per un obiettivo superiore, anche lui dimostra che il cuore può prevalere sulla ragione. Per ogni tifoso romanista, la Roma rappresenta qualcosa di più grande: un bene inestimabile che vale ogni sacrificio.

Sul finire del ‘500 tal Enrico di Borbone, pur di diventare re di Francia rinunciò alla fede protestante pronunciando la celebre frase: “ Parigi val bene una messa “. Oggi, quasi cinquecento anni dopo, quella stessa frase che testimonia quanto sia importante sacrificarsi per scopi più alti, potrebbe essere attribuita a Claudio Ranieri, trasformandola però in “ La Roma val bene la Nazionale “. Perché per ogni tifoso romanista la Roma è il bene superiore e viene prima di tutto e di tutti. Ma d’altronde che ne possono sapere gli amici della FIGC di quello che i colori giallorossi rappresentano per un tifoso romano e romanista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ranieri rifiuta la Nazionale per amore della Roma: pioggia di critiche, ma al cuor non si comanda

In questa notizia si parla di: ranieri - rifiuta - nazionale - amore

Clamoroso Ranieri, rifiuta il ruolo di CT dell’Italia dopo gli ultimi contatti: cosa succede ora - Clamoroso colpo di scena nel mondo del calcio italiano: Ranieri, dopo aver esplorato la possibilità di diventare il nuovo ct, rifiuta ufficialmente l'incarico.

C'è chi Rifiuta Soldi e il Prestigio di Allenare la Nazionale Per Amore del Proprio Club che Tifa da Bambino C'è chi Rifiuta il Club che Tifa da Bambino Per Soldi e Per 'Milioni da Spendere sul Mercato' C A T E G O R I E #Ranieri #Conte #Juventus #Comolli #N Vai su X

#Sacchi non ci sta e accusa: "#Ranieri ha sbagliato, la Nazionale non si rifiuta mai. E' un obbligo morale" Vai su Facebook

Ranieri, il 'no' all'Italia fa impazzire i tifosi della Roma: «Grazie Claudio, siamo noi la tua Nazionale»; Il rifiuto di Ranieri all'Italia: una scelta di principi e amore per il calcio sano; Italia, Ranieri rifiuta la Nazionale e resta alla Roma, Pioli torna in corsa.

Italia, Ranieri rifiuta la Nazionale e resta alla Roma, Pioli torna in corsa Secondo sport.virgilio.it: Colpo di scena nel giorno che avrebbe dovuto sancire il passaggio di consegne tra l'esonerato Spalletti e Ranieri, arriva il no dell'allenatore romano ...