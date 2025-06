Ramarella avrà una stabile Compagnia del bosco

Ramarella ha consolidato il suo ruolo come una stabile compagnia del bosco, portando avanti un progetto di crescita sostenibile e inclusiva. Dopo il successo della prima festa degli gnomi, la comunità si prepara a sviluppare nuove iniziative per valorizzare il territorio, promuovendo attività sociali, agricole e ambientali. Questo spazio magico si trasforma in un vero e proprio hub di creatività e solidarietà, aprendo le porte a tutte le età e sensibilità, e offrendo un futuro ricco di opportunità.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Successo della prima edizione della festa degli gnomi. Koinè e compagnia Guardiani dell'Oca al lavoro per creare un'attività stabile Gli gnomi hanno una nuova casa: il bosco di Ramarella. E la vecchia aia cresce e si moltiplica: luogo di attività sociali e riabilitative, fattoria agricola con piccoli animali e arnie, struttura ecologica per acqua ed energia e adesso anche sede di una nuova compagnia teatrale che avrà il bosco quale palcoscenico senza quinte e sipario. Per le persone in condizione di disabilità sociale che hanno a Ramarella il loro punto di riferimento se non luogo di vita, le opportunità quindi aumentano.

