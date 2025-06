Rai | palinsesti Fialdini verso conferma la domenica

Buone notizie per gli appassionati di informazione e intrattenimento: i palinsesti Rai si schiariscono e confermano la presenza di 'Da noi… A ruota libera' di Francesca Fialdini nella programmazione della prossima stagione, domenica dopo 'Domenica In'. Un segnale di stabilità che rassicura il pubblico e apre nuove possibilità per la collocazione di altri programmi. La Rai dimostra così di puntare sulla continuità, offrendo ai telespettatori un appuntamento fisso e coinvolgente.

ROMA – Schiarita nei palinsesti Rai. Salvo ribaltoni dell’ultima ora il programma ‘Da noi. A ruota libera’ condotto da Francesca Fialdini su Rai1 andrà in onda la domenica anche nella prossima stagione come previsto nel contratto. Lo apprende LaPresse. Andrà in onda dopo ‘Domenica In’ e non verrà spostato al sabato, com’era stato ventilato. A questo punto bisognerà trovare una collocazione al programma di Nunzia De Girolamo che sarebbe dovuto andare la domenica. Confermato il nuovo format di Elisa Isoardi il sabato pomeriggio. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Rai: palinsesti, Fialdini verso conferma la domenica

